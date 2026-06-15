Dev randevuda kazanan çıkmadı! Belçika ve Mısır yenişemedi

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda futbolseverlerin merakla beklediği Belçika - Mısır karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu.

Seattle'daki Lumen Field'da oynanan mücadelede iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için tüm kozlarını paylaşırken, 90 dakika sonunda taraflar 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Brezilyalı hakem Ramon Abatti'nin yönettiği karşılaşmanın ardından Belçika ve Mısır, turnuvadaki ilk maçlarından birer puanla ayrılarak grup aşamasına dengeli bir başlangıç yaptı.