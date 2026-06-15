Dev randevuda kazanan çıkmadı! Belçika ve Mısır yenişemedi
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda futbolseverlerin merakla beklediği Belçika - Mısır mücadelesinde kazanan çıkmadı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada taraflar 1-1 berabere kalırken, iki ekip de turnuvadaki ilk maçlarından birer puanla ayrıldı. İşte dev randevuda yaşananlar...
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda futbolseverlerin merakla beklediği Belçika - Mısır karşılaşması büyük çekişmeye sahne oldu.
Seattle'daki Lumen Field'da oynanan mücadelede iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için tüm kozlarını paylaşırken, 90 dakika sonunda taraflar 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
Brezilyalı hakem Ramon Abatti'nin yönettiği karşılaşmanın ardından Belçika ve Mısır, turnuvadaki ilk maçlarından birer puanla ayrılarak grup aşamasına dengeli bir başlangıç yaptı.
BELÇİKA'NIN KALAN MAÇLARI
Belçika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:
21 Haziran Pazar: 22.00 Belçika-İran (Los Angeles Stadı-Los Angeles)
27 Haziran Cumartesi: 06.00 Yeni Zelanda-Belçika (BC Place-Vancouver)
MISIR'IN KALAN MAÇLARI
Mısır'ın 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:
22 Haziran Pazartesi: 04.00 Yeni Zelanda-Mısır (BC Place Stadı-Vancouver)
27 Haziran Cumartesi: 06.00 Mısır-İran (Seattle Stadı-Seattle)