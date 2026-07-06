Çeyrek final yolunda kritik viraj! ABD ile Belçika kozlarını paylaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika, çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile yarın 03.00'te başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adham Makhadmeh yönetecek.

EV SAHİBİ ABD ÇEYREK FİNAL PEŞİNDE

A Milli Futbol Takımı ile aynı grupta yer alan Amerika Birleşik Devletleri, D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Bu turda Bosna Hersek'i 2-0 mağlup eden ABD, taraftarı önünde Belçika'yı da geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

BELÇİKA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

G Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayan Belçika ise son 32 turunda Senegal ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda 2-0 geriye düşen Rudi Garcia'nın öğrencileri, uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleyi 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Belçika, ABD engelini aşarak çeyrek final biletini almayı amaçlıyor.

REKABETTE 6. KARŞILAŞMA

Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika, bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Belçika 4 galibiyet alırken, ABD ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. İki ekip, yarın oynanacak mücadeleyle birlikte tarihlerindeki 6. randevuya çıkacak.