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Dünya Kupası'nda yıldızlar düellosu! Portekiz ile İspanya karşı karşıya

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya Kupası'nda yıldızlar düellosu! Portekiz ile İspanya karşı karşıya

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbol dünyasının nefesini tutarak beklediği dev eşleşmede, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ile son Avrupa şampiyonu İspanya çeyrek final bileti için kozlarını paylaşacak. ABD'nin Teksas eyaletinde oynanacak kritik mücadelede yaşanacak tüm gelişmeler, canlı anlatım ve maçın tüm detayları ahaber.com.tr'de futbolseverlerle buluşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ile İspanya kozlarını paylaşacak.

Bu kritik mücadele, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde yer alan AT&T Stadı'nda oynanacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Futbolseverler dev mücadeleyi TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak takip edebilecek.

Dünya Kupası'nda yıldızlar düellosu! Portekiz ile İspanya karşı karşıya - 1

PORTEKİZ SON 16'YA NASIL GELDİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'na K Grubu'nda başlayan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, grup aşamasını 5 puanla ikinci sırada tamamladı. Son 32 turunda Hırvatistan ile karşılaşan Roberto Martinez'in öğrencileri, rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

AVRUPA ŞAMPİYONU İSPANYA VİTES DÜŞÜRMÜYOR

Turnuvaya H Grubu'nda başlayan Lamine Yamal'lı İspanya, topladığı 7 puanla grubunu lider tamamladı. Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 gibi net bir skorla geçen Matadorlar, son Avrupa şampiyonu unvanını Dünya Kupası'nda da taçlandırmayı hedefliyor. İspanya, Portekiz'i eleyerek çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

TARİHİ REKABETTE 15. RANDEVU

Portekiz ile İspanya A milli futbol takımları bugüne kadar 3'ü hazırlık maçı olmak üzere toplam 15 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde İspanya'nın üstünlüğü bulunuyor. İspanyollar 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Portekiz rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Portekiz Hırvatistanı 2-1 mağlup ettiPortekiz Hırvatistanı 2-1 mağlup etti PORTEKİZ HIRVATİSTAN'I 2-1 MAĞLUP ETTİ
Dev randevuda kazanan yokDev randevuda kazanan yok DEV RANDEVUDA KAZANAN YOK
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