Dünya Kupası'nda yıldızlar düellosu! Portekiz ile İspanya karşı karşıya

Bu kritik mücadele, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde yer alan AT&T Stadı'nda oynanacak. İngiliz hakem Anthony Taylor'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Futbolseverler dev mücadeleyi TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak takip edebilecek.

PORTEKİZ SON 16'YA NASIL GELDİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'na K Grubu'nda başlayan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, grup aşamasını 5 puanla ikinci sırada tamamladı. Son 32 turunda Hırvatistan ile karşılaşan Roberto Martinez'in öğrencileri, rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

AVRUPA ŞAMPİYONU İSPANYA VİTES DÜŞÜRMÜYOR

Turnuvaya H Grubu'nda başlayan Lamine Yamal'lı İspanya, topladığı 7 puanla grubunu lider tamamladı. Son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 gibi net bir skorla geçen Matadorlar, son Avrupa şampiyonu unvanını Dünya Kupası'nda da taçlandırmayı hedefliyor. İspanya, Portekiz'i eleyerek çeyrek finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

TARİHİ REKABETTE 15. RANDEVU

Portekiz ile İspanya A milli futbol takımları bugüne kadar 3'ü hazırlık maçı olmak üzere toplam 15 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan mücadelelerde İspanya'nın üstünlüğü bulunuyor. İspanyollar 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Portekiz rakibini 2 kez mağlup etti. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.