04 Aralık 2025, Perşembe
Haberler Spor Haberleri ZTK'da kura çekimi için geri sayım! Gruplar belli oluyor

ZTK'da kura çekimi için geri sayım! Gruplar belli oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 10:21
ZTK’da kura çekimi için geri sayım! Gruplar belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması kura çekimi yarın saat 15.00’te TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde yapılacak. A Spor’dan canlı yayınlanacak kura çekimine Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Samsunspor ve 4. turu geçen 19 takım katılacak.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

A SPOR'DAN CANLI YAYINLANACAK

Kupada bugün sona erecek 4. tur maçlarının ardından gruplar yarın belli olacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

24 TAKIM YER ALACAK

Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ZTK’da kura çekimi için geri sayım! Gruplar belli oluyor ZTK’da kura çekimi için geri sayım! Gruplar belli oluyor ZTK’da kura çekimi için geri sayım! Gruplar belli oluyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör