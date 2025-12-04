ZTK'da kura çekimi için geri sayım! Gruplar belli oluyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.12.2025 10:21
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması kura çekimi yarın saat 15.00’te TFF Hasan Doğan Tesisleri’nde yapılacak. A Spor’dan canlı yayınlanacak kura çekimine Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Samsunspor ve 4. turu geçen 19 takım katılacak.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.
A SPOR'DAN CANLI YAYINLANACAK
Kupada bugün sona erecek 4. tur maçlarının ardından gruplar yarın belli olacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
24 TAKIM YER ALACAK
Grup aşamasına Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, RAMS Başakşehir ve Samsunspor'un yanı sıra 4. eleme turunu atlayan 19 takım katılacak.