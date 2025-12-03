30’uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe Opet’in!

(Foto: AA)

BAKAN BAK MÜSABAKAYI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin arasında oynanan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takip etti. 30'uncu Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu Fenerbahçe Opet'e kupasını Bakan Bak ve Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Maçın en değerli oyuncusu ise Fenerbahçe Opet'ten Emma Meesseman oldu.

BAKAN BAK'TAN CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NI KAZANAN FENERBAHÇE OPET'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, basketbolda bu yıl 30'uncu kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi; "Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanan 30. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet'i tebrik ediyorum. Çimsa ÇBK Mersin Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."