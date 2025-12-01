Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklu kavga! U-19 maçında ortalık karıştı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı dev derbi öncesi iki ekibin U19 takımları kozlarını paylaştı. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAYLI OYUNCUDAN YUMRUK

Mücadelede yaşanan kavga ise maça damgasını vurdu. İki takımın oyuncuları arasında sinirler gerildi. Yaşanan olaylar sırasında Galatasaraylı oyuncu Fenerbahçeli rakibine yumruk attı.