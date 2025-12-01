01 Aralık 2025, Pazartesi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklu kavga! U-19 maçında ortalık karıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2025 15:16 Güncelleme: 01.12.2025 15:17
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklu kavga! U-19 maçında ortalık karıştı

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın U19 takımları derbide karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanırken genç futbolcular arasında yaşanan kavga maça damgasını vurdu. Yaşanan olaylar sırasında Galatasaraylı oyuncu Fenerbahçeli rakibine yumruk attı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı dev derbi öncesi iki ekibin U19 takımları kozlarını paylaştı. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

GALATASARAYLI OYUNCUDAN YUMRUK

Mücadelede yaşanan kavga ise maça damgasını vurdu. İki takımın oyuncuları arasında sinirler gerildi. Yaşanan olaylar sırasında Galatasaraylı oyuncu Fenerbahçeli rakibine yumruk attı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklu kavga! U-19 maçında ortalık karıştı
