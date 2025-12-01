Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yumruklu kavga! U-19 maçında ortalık karıştı
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın U19 takımları derbide karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanırken genç futbolcular arasında yaşanan kavga maça damgasını vurdu. Yaşanan olaylar sırasında Galatasaraylı oyuncu Fenerbahçeli rakibine yumruk attı.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı dev derbi öncesi iki ekibin U19 takımları kozlarını paylaştı. Müsabakayı sarı-lacivertli ekip son dakikalarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
GALATASARAYLI OYUNCUDAN YUMRUK
Mücadelede yaşanan kavga ise maça damgasını vurdu. İki takımın oyuncuları arasında sinirler gerildi. Yaşanan olaylar sırasında Galatasaraylı oyuncu Fenerbahçeli rakibine yumruk attı.