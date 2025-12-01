01 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Spor Haberleri Gözler saat 20.00'de! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Gözler saat 20.00'de! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
AA
Giriş: 01.12.2025 08:50 Güncelleme: 01.12.2025 09:25
ABONE OL
Gözler saat 20.00’de! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Türkiye'de nefesler bu akşam saat 20.00'de tutulacak. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Aslan'ın çok sayıda eksikle çıkacağı derbide, Kanarya tam kadro sahada olacak. İşte kritik karşılaşmada muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA?

DÜDÜK YASİN KOL'DA

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadelede Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sara, Sane, Osimhen

Gözler saat 20.00’de! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

SARI-LACİVERTLİLER LİGDE MAĞLUP OLMADI

Fenerbahçe, ligde 13 haftada 31 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda olan sarı-lacivertliler, son 5 maçını da kazandı. Kanarya, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta ise 31 puan toplamıştı.

Sarı lacivertliler spor kamuoyu tarafından derbinin favorisi olarak gösteriliyor (İHA)Sarı lacivertliler spor kamuoyu tarafından derbinin favorisi olarak gösteriliyor (İHA)

EN GOLCÜ TAKIM

Sarı-lacivertlilerin son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar istatistiklere de yansırken, bu sezon rakip filelere 30 gol gönderdi. Fenerbahçe; Göztepe ve Samsunspor ile golsüz berabere kaldığı 2 maçın dışında oynadığı tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.

KADIKÖY'DE DERBİ ATEŞİ!

ÇAĞLAR VE SZYMANSKİ BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.

Asensio derbide Fenerbahçe'nin en kritik kozlarından biri olacak (İHA)Asensio derbide Fenerbahçe'nin en kritik kozlarından biri olacak (İHA)

SINIRDA TEK İSİM

Fenerbahçe'de zorlu derbi öncesinde 1 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kart görmesi durumunda Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Sarı kırmızılılar sakatlık krizleriyle Kadıköy'e gidiyor (İHA)Sarı kırmızılılar sakatlık krizleriyle Kadıköy'e gidiyor (İHA)

GALATASARAY'DA EKSİKLER FAZLA

Sarı-kırmızılı takımda 7 futbolcu farklı gerekçelerle bugünkü derbide sahaya çıkamayacak.

Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu, derbide mücadele edemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamından ceza verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.

TORREIRA SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de forma giydiği 12 karşılaşmada 3 kez sarı kart gören Torreira, bugünkü derbide kart görmesi durumunda 15. haftadaki Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da gol yollarında Osimhen ve Icardi'nin sahneye çıkması bekleniyor (İHA)Galatasaray'da gol yollarında Osimhen ve Icardi'nin sahneye çıkması bekleniyor (İHA)

ICARDİ İLE OSIMHEN GOL UMUDU

Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Galatasaray'ın derbideki en önemli gol ayağı olacak.

Bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmada 9 kez fileleri havalandıran Osimhen ile 17 mücadelede 7 kez gol sevinci yaşayan Icardi, takımın en golcü oyuncuları olarak dikkati çekiyor. Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 3 maçta 2 gol atan Osimhen ile 5 müsabakada 3 kez fileleri sarsan Icardi, derbide takımda gole en yakın oyuncular olacak.

Bu futbolcuları dörder golü bulunan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, üç gollü Leroy Sane, 2 golü olan İlkay Gündoğan, birer gollü Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez izliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gözler saat 20.00’de! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri Gözler saat 20.00’de! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri Gözler saat 20.00’de! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör