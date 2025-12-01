Gözler saat 20.00’de! İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri

Galatasaray'da gol yollarında Osimhen ve Icardi'nin sahneye çıkması bekleniyor (İHA)

ICARDİ İLE OSIMHEN GOL UMUDU

Arjantinli santrfor Mauro Icardi ile Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Galatasaray'ın derbideki en önemli gol ayağı olacak.

Bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmada 9 kez fileleri havalandıran Osimhen ile 17 mücadelede 7 kez gol sevinci yaşayan Icardi, takımın en golcü oyuncuları olarak dikkati çekiyor. Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği 3 maçta 2 gol atan Osimhen ile 5 müsabakada 3 kez fileleri sarsan Icardi, derbide takımda gole en yakın oyuncular olacak.

Bu futbolcuları dörder golü bulunan Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, üç gollü Leroy Sane, 2 golü olan İlkay Gündoğan, birer gollü Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez izliyor.