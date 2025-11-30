30 Kasım 2025, Pazar
İletişim Başkanı Duran'dan dünya şampiyonu Eray Şamdan'a tebrik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.11.2025 17:21
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli karateci Eray Şamdan'ı sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli karateci Eray Şamdan'ı sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etti.

Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcumuz Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda, erkekler kumite 60 kiloda gösterdiği üstün performansla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Azmi ve disipliniyle bu başarıya ulaşan sporcumuzu tebrik ediyor, Türk sporuna kazandırdığı bu değerli başarı için teşekkür ediyoruz."

