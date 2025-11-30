İletişim Başkanı Duran’dan dünya şampiyonu Eray Şamdan’a tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, dünya şampiyonu olan milli karateci Şamdan'ı kutladı (X- Ekran görüntüsü)

Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcumuz Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda, erkekler kumite 60 kiloda gösterdiği üstün performansla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Azmi ve disipliniyle bu başarıya ulaşan sporcumuzu tebrik ediyor, Türk sporuna kazandırdığı bu değerli başarı için teşekkür ediyoruz."