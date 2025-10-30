ZTK 3. tur | Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Şanlıurfa'da devam ediyor. Karaköprü Belediyespor, güçlü rakibi Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

İlhan Palut yönetiminde kupada iddialı bir yolculuğa çıkmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor.

Karaköprü Belediyespor, kendi taraftarı önünde sahaya çıkmanın avantajıyla büyük bir sürprize imza atma peşinde.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Karaköprü Belediyespor: Seyhan, Berkan, Metin, Doğukan, Deniz, Mustafa, M. Emin, Fatih, Fırat, Görkem, Can

Çaykur Rizespor: Erdem, Alikulov, Sagnan, Mihaila, Taylan Antalyalı, Qazim Laçi, Mithat Pala, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut, Furkan Orak, Ali Sowe