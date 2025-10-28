ZTK’da 3. tur | Kepezspor - Sivasspor CANLI İZLE

28 Ekim 2025, Salı
Giriş: 28.10.2025 13:05
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yine Turkuvaz Medya ekranlarında yaşanıyor. Kupada heyecan Kepezspor - Özbelsan Sivasspor maçıyla başladı. Karşılaşmayı haberimizden ve A Spor üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında Kepez Spor ile Özbelsan Sivasspor karşı karşıya geliyor. Saat 13.00'te başlayan ve Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

KEPEZ SPOR - ÖZBELSAN SİVASSPOR 11'LER
Kepez Spor: Evra Saner, Savaş, Selim, Boray, Semih, Furkan, Reşat, Haşim, Seyit, Burak, Ahmet.
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ, Emirhan, Mert, Okan, Feyzi, Kamil, Özkan, Mbunga-Kimpioka, Kerem Atakan, Malle, Badji.

