28 Ekim 2025, Salı
CANLI | Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyesi

CANLI | Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 20:33 Güncelleme: 28.10.2025 20:33
CANLI | Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada 3. tur maçında Zecorner Kayserispor ile Niğde Belediyesi Spor karşı karşıya geliyor. Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada 3. tur maçında Zecorner Kayserispor ile Niğde Belediyesi Spor karşı karşıya geliyor.

ZECORNER KAYSERİSPOR-NİĞDE BELEDİYESİ SPOR MAÇI 11'LERİ:

Zecorner Kayserispor: Onurcan, Dorukhan, Abdulsamet, Carole, Burak, Furkan, Mane, Mehmet Eray, Mendes, Cardoso, Tuci

Niğde Belediyesi Spor: Mert, Yalçın, Abdullah, Ebrar, Emre, Furkan, Bilal, İbrahim, Oğuzhan, Eyüp Can, Emir

