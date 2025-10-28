CANLI | Zecorner Kayserispor-Niğde Belediyesi
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada 3. tur maçında Zecorner Kayserispor ile Niğde Belediyesi Spor karşı karşıya geliyor. Kayseri'de oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada 3. tur maçında Zecorner Kayserispor ile Niğde Belediyesi Spor karşı karşıya geliyor.
ZECORNER KAYSERİSPOR-NİĞDE BELEDİYESİ SPOR MAÇI 11'LERİ:
Zecorner Kayserispor: Onurcan, Dorukhan, Abdulsamet, Carole, Burak, Furkan, Mane, Mehmet Eray, Mendes, Cardoso, Tuci
Niğde Belediyesi Spor: Mert, Yalçın, Abdullah, Ebrar, Emre, Furkan, Bilal, İbrahim, Oğuzhan, Eyüp Can, Emir