26 Ekim 2025, Pazar
Haberler Spor Haberleri "El Clasico" derbisi nefes kesti! Real Madrid sahasında Barcelona'yı mağlup etti

"El Clasico" derbisi nefes kesti! Real Madrid sahasında Barcelona'yı mağlup etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.10.2025 22:42 Güncelleme: 26.10.2025 22:42
ABONE OL
El Clasico derbisi nefes kesti! Real Madrid sahasında Barcelona’yı mağlup etti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 10. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan "El Clasico"da Real Madrid, 22. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Barcelona, 38. dakikada Fermin Lopez ile beraberliği yakaladı. Maçın 43. dakikasında Jude Bellingham'la tekrar öne geçen Real Madrid, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

90+10. dakikada Barcelona'da Pedri kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Lider Real Madrid, puanını 27'ye yükseltirken Barcelona, 22 puanla ikinci sırada kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
El Clasico derbisi nefes kesti! Real Madrid sahasında Barcelona’yı mağlup etti El Clasico derbisi nefes kesti! Real Madrid sahasında Barcelona’yı mağlup etti El Clasico derbisi nefes kesti! Real Madrid sahasında Barcelona’yı mağlup etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör