21 Ekim 2025, Salı
2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bankkart kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 19:45 Güncelleme: 21.10.2025 19:52
2025 Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenen Ziraat Bankkart kazandı.

AXA Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası finalinde Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Ayrıntılar geliyor...

