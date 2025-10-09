Manchester United Kenan Yıldız için kesenin ağzını açtı

'JUVENTUS YENİ SÖZLEŞME İMZALATMAK İSTİYOR'

Brus sözlerine şöyle devam etti: 'Kenan Yıldız, Juventus için kilit bir oyuncu ve kulüp onu kesinlikle mücadele etmeden bırakmayacaktır. Kaynaklarım, kulübün onu yeni bir sözleşmeyle bağlamak istediğini de söylüyor.'

Gördüklerimize bakılırsa, her şeyin büyük ölçüde oyuncunun tutumuna bağlı olacağı açık görünüyor. Yıldız, sözleşmesini uzatmayı reddederse, Juve muhtemelen onu mevcut sezonun sonunda satmayı düşünmek zorunda kalacak. Bu, takip etmeye değer bir konu.