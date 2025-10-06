A Milli Futbol Takımı Bulgaristan maçının hazırlıklarına başladı

06 Ekim 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.10.2025 22:24 Güncelleme: 06.10.2025 22:33
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3'üncü haftasında deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına start verdi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bulgaristan maçının taktiği üzerinde duruldu. Ay-yıldızlılarda, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

Öte yandan Berke Özer ve Uğurcan Çakır hafif sakatlıkları, Deniz Gül ve Ferdi Kadıoğlu ise seyahat programları nedeniyle antrenmanda yer almayan isimler oldu. Ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın bir günlük iznin ardından yarın kampa katılacağı bildirildi.

Ay-yıldızlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Bulgaristan karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

