A Milli Futbol Takımı Bulgaristan maçının hazırlıklarına başladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bulgaristan maçının taktiği üzerinde duruldu. Ay-yıldızlılarda, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.