A Milli Futbol Takımı Bulgaristan maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3'üncü haftasında deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına start verdi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Bulgaristan maçının taktiği üzerinde duruldu. Ay-yıldızlılarda, Zeki Çelik ve Kenan Yıldız takımdan ayrı düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.
Öte yandan Berke Özer ve Uğurcan Çakır hafif sakatlıkları, Deniz Gül ve Ferdi Kadıoğlu ise seyahat programları nedeniyle antrenmanda yer almayan isimler oldu. Ayrıca Barış Alper Yılmaz'ın bir günlük iznin ardından yarın kampa katılacağı bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSB'den Denizkurdu-I/2025 tatbikatı: 92 gemi 66 hava aracı katıldı
- Siklon dalgası nedir, ne demek? Türkiye’yi etkisi altına alacak siklonik hava dalgasının etkileri neler?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?
- Altında yükseliş fırtınası durulmuyor! Uzman isim A Haber'de anlattı: Alacaklar bu zamanı beklesin! 4.100 dolar öncesi...
- YKS 2. TERCİH SONUÇLARI bugün açıklanır mı? Üniversite ek tercih sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son durum...
- KAMU İŞ İLANI SON DAKİKA 2025 | En az 38 bin personel alımı açıldı! Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK... İşte başvuru için merak edilenler
- Emekliye 4'lü zam formülü: SSK, BAĞ-KUR’luya 19.089 TL’lik maaş hesaplandı! Ocakta kök aylık ne kadar olacak?
- 6 Ekim'de ne oldu, bugün ne günü? İstanbul'un Kurtuluşu ne zaman, önemi nedir? İşte tarihçesi...
- 24 saatte hava buz kesecek! Yeni soğuk hava dalgası geldi: İstanbul, Ankara, İzmir... Şemsiye ve mont şart
- Bugün okul var mı, yok mu? 6 Ekim Pazartesi İstanbul'da okullarda ders işlenecek mi, tatil mi?
- Bugün otobüsler bedava mı? 6 Ekim Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, Marmaray, Metrobüs, dolmuş, metro...