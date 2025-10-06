06 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları A Milli Futbol Takımı Bulgaristan maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı Bulgaristan maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı Bulgaristan maçının hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2025 22:33
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3'üncü haftasında deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Riva'da yaptığı antrenmanla başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
A Milli Futbol Takımı Bulgaristan maçının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı
Liverpool’u yenmenin yolu fedakarlıktı
“Liverpool’u yenmenin yolu fedakarlıktı"
Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız
“Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız”
Cimbom İngiliz devini Osimhen ile yıktı
Cimbom İngiliz devini Osimhen ile yıktı
Galatasaray İngiliz devine diz çöktürdü!
Galatasaray İngiliz devine diz çöktürdü!
Galatasaray, RAMS Park’a geldi
Galatasaray, RAMS Park'a geldi
Liverpool stada ulaştı
Liverpool stada ulaştı
Galatasaray Liverpool’u ağırlayacak
Galatasaray Liverpool’u ağırlayacak
Bugün iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum
"Bugün iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum"
7’de 7 yaptık ama mutluluğunu yaşayamadım
“7’de 7 yaptık ama mutluluğunu yaşayamadım”
Biz daha iyi oynadık, oyuncularımı tebrik ediyorum
"Biz daha iyi oynadık, oyuncularımı tebrik ediyorum"
Hasan Çavuşoğlu: Bugün sahada bir futbol dersi vardı
Hasan Çavuşoğlu: "Bugün sahada bir futbol dersi vardı"
Daha Fazla Video Göster