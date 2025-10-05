Milli bilardocu Sinem Kökten’den Avrupa Şampiyonluğu

05 Ekim 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 05.10.2025 05:49
Milli sporcu Sinem Kökten, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası finalinde Almanya'dan Yvonne Ullmann-Hybler'i 5-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Kökten bu zaferiyle ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu'na imza attı.

Hollanda'nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Sinem Kökten, final müsabakasında mücadele etti. Kadınlar 10 Top finalinde Sinem Kökten, Almanya'dan Yvonne Ullmann-Hybler karşısında önemli bir geri dönüşe imza attı. 4-0 geride olduğu mücadeleyi iyi bir oyunla çeviren Kökten, rakibini 5-4 mağlup ederek 2'nci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

