Milli bilardocu Sinem Kökten'den Avrupa Şampiyonluğu
Milli sporcu Sinem Kökten, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası finalinde Almanya'dan Yvonne Ullmann-Hybler'i 5-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Kökten bu zaferiyle ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu'na imza attı.
Hollanda'nın Assen kentinde düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Sinem Kökten, final müsabakasında mücadele etti. Kadınlar 10 Top finalinde Sinem Kökten, Almanya'dan Yvonne Ullmann-Hybler karşısında önemli bir geri dönüşe imza attı. 4-0 geride olduğu mücadeleyi iyi bir oyunla çeviren Kökten, rakibini 5-4 mağlup ederek 2'nci kez Avrupa Şampiyonu oldu.