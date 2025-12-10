ABD’li Büyükelçi Barrack’tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve Trump görüşmesi olumlu etki etti

Fotoğraf-AA Arşiv

ABD yasalarının, Türkiye'nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini kullanmaması ve bulundurmaması gerektirdiğini vurgulayan Barrack, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir işbirliği ortamı yarattı ve bu da yaklaşık 10 yıldır bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere yol açtı." ifadesini kullandı.