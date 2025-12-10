ABD'li Büyükelçi Barrack'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve Trump görüşmesi olumlu etki etti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkinin, F-35 savaş uçağı tedariki konusundaki en verimli görüşmelere imkan sağladığını belirterek görüşmelerin gelecek aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir atılımla sonuçlanacağını umut ettiğini kaydetti.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkinin, F-35 savaş uçağı tedariki konusundaki en verimli görüşmelere imkan sağladığını belirtti.
"S-400 İÇİN TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, F-35 programına yeniden katılma ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurma konusunda Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.
ABD yasalarının, Türkiye'nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini kullanmaması ve bulundurmaması gerektirdiğini vurgulayan Barrack, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir işbirliği ortamı yarattı ve bu da yaklaşık 10 yıldır bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere yol açtı." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sığmıyor derdine son! Evinizin en küçük odası bile genişleyecek: İşte o dekorasyon sırları
- Mandalinaların ömrünü uzatan sır! O detayı kimse bilmiyor: Hemen uygulayın
- Oyuncu Murat Cemcir hastaneden taburcu oldu! İşte tüm detaylar
- Resmen tescillendi! Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu: Türkiye ilk 10’da
- ŞOK 10-16 Aralık indirim listesi açıklandı! Aktüel ürünler ve yeni kampanyalar
- Dişçiye gitmeyi erteleten tek şey o ses mi? İşte korkunuzun bilimsel kanıtı
- 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü: Anlamı, Önemi ve En Güzel Kutlama Mesajları
- Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
- Boyalı çay nasıl anlaşılır? Evde bu testi yapmak 3 saniyenizi alıyor
- 2025 İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman? TÜYAP Kitap Fuarı’na nasıl gidilir?
- Sene sonunda gram altın kaç TL olacak: Altında alım fırsatı gerçekleşecek mi?
- Az önce deprem mi oldu, nerede? 9 Aralık AFAD KANDİLLİ son depremler