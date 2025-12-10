10 Aralık 2025, Çarşamba
ABD'li Büyükelçi Barrack'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve Trump görüşmesi olumlu etki etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkinin, F-35 savaş uçağı tedariki konusundaki en verimli görüşmelere imkan sağladığını belirterek görüşmelerin gelecek aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir atılımla sonuçlanacağını umut ettiğini kaydetti.

"S-400 İÇİN TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, F-35 programına yeniden katılma ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurma konusunda Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

ABD yasalarının, Türkiye'nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini kullanmaması ve bulundurmaması gerektirdiğini vurgulayan Barrack, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir işbirliği ortamı yarattı ve bu da yaklaşık 10 yıldır bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere yol açtı." ifadesini kullandı.

Barrack, görüşmelerin gelecek aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir atılımla sonuçlanacağını umduklarını kaydetti.

