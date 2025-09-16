Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR kayıtları açıklandı! işte hakemler arasındaki konuşmalar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. İşte Fenerbahçe - Trabzonspor maçında hakemler arasındaki konuşmalar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.
Fenerbahçe-Trabzonspor | Onuachu'nun iptal edilen golü
- VAR: Faul için inceleme öneriyorum.
- Hakem: Okey tamam.
- AVAR: Onuachu yapıyor.
- VAR: Önce temas noktasını göstereceğim.
- Hakem: Görüyorum temas noktasını.
- VAR: Şimdi loop'ta oynatıyorum
Hakem: App'de gösterir misin?
VAR: Hemen onu da gösteriyorum.
Hakem Ozan Ergün: Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum.