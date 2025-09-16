Fenerbahçe - Trabzonspor maçının VAR kayıtları açıklandı! işte hakemler arasındaki konuşmalar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

Fenerbahçe-Trabzonspor | Onuachu'nun iptal edilen golü

- VAR: Faul için inceleme öneriyorum.

- Hakem: Okey tamam.

- AVAR: Onuachu yapıyor.

- VAR: Önce temas noktasını göstereceğim.

- Hakem: Görüyorum temas noktasını.

- VAR: Şimdi loop'ta oynatıyorum

Hakem: App'de gösterir misin?

VAR: Hemen onu da gösteriyorum.

Hakem Ozan Ergün: Tamam golü iptal ediyorum. 30 numaraya sarı kart gösteriyorum ve orta sahada Fenerbahçe lehine faul ile başlıyorum.