Milli maç heyecanı Galata Kulesi’nde yaşandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2025 11:40 Güncelleme: 14.09.2025 23:54
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı final karşılaşması Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Türkiye Millî Basketbol Takımımızın final maçı heyecanı, ülkemizin en önemli simgelerinden biri olan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

FOTO: AAFOTO: AA

MİLYONLAR BÜYÜK HEYECANLA MAÇI TAKİP ETTİ

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan final mücadelesini izlemek için Galata Kulesi'nin çevresinde binlerce kişi bir araya geldi.

Vatandaşlar, tarihi yapıya yansıtılan canlı yayın eşliğinde 12 Dev Adam'a coşkulu şekilde destek verdi.

Ay-yıldızlı ekip EuroBasket 2025 finalini ikinci olarak gümüş madalya ile tamamladı.

