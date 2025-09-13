13 Eylül 2025, Cumartesi
Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar finalde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 15:44 Güncelleme: 13.09.2025 15:49
Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden Büşra Işıldar, Avustralyalı Sue Emma Greentree'i 4-2 yenerek finale yükseldi

Ayrıntılar geliyor...

