CANLI | Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Aşkabat'ta diplomasi trafiği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katıldı. Kritik zirve sonrası Başkan Erdoğan, Aşkabat'ta ikili temaslarına başladı.
Başkan Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'da. Başkan Erdoğan burada başta Rusya lideeri Putin başta olmak üzere çeşitli temaslar gerçekleştiriyor.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile sohbet etti.
BERDİMUHAMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ
Forum marjındaki temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, forum sonrası konakladığı otelde, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile baş başa görüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN ŞAHBAZ ŞERİF'İ KABUL ETTİ
2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Forum marjındaki temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan, Forum sonrası konakladığı otelde, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Çağrı Erhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.
AİLE FOTOĞRAFI!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" öncesinde, Forumun gerçekleştirildiği Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'nde resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
Ev sahibi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.
Resmi karşılama töreninden sonra gerçekleştirilen aile fotoğrafı çekiminde, Başkan Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Berdimuhamedov yer aldı.
PUTIN İLE AYAK ÜSTÜ SOHBET!
Başkan Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.
PUTIN İLE AYAKÜSTÜ SOHBET!
Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Yan yana alana gelen Başkan Erdoğan ve Putin ayaküstü sohbet etti.
Törende, Başkan Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKMENİSTAN'DA
"TUR" uçağıyla Aşkabat Uluslararası Havalimanı'na gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi törenle karşılandı.
Törende, Başkan Erdoğan'ı Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Türkmenistan'a geldi.
BAŞKAN TÜRKMENİSTAN'A GİTTİ
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Türkmenistan'a gitti.
BAŞKAN ERDOĞAN PUTIN İLE BİR ARAYA GELECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Türkmenistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Görüşmenin yarın TSİ ile 12.00'da yapılması planlanıyor. Türkmenistan'dan canlı bağlanarak son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, zirvede ana gündem konusunun Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel konuların olabileceğine dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği Türkmenistan ziyaretine ilişkin detayları paylaştı.
"ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVEN FORUMU'NA KATILACAK"
Burhanettin Duran şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üzere, 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde Türkmenistan'ı ziyaret edeceklerdir.
DEVLET LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELECEK
Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na hitap edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerden Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülmektedir."
