CANLI | Başkan Erdoğan Türkmenistan'da! Aşkabat'ta diplomasi trafiği

07:20 12 Aralık 2025

Başkan Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

PUTIN İLE AYAKÜSTÜ SOHBET!

Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı. Yan yana alana gelen Başkan Erdoğan ve Putin ayaküstü sohbet etti.

Törende, Başkan Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, solunda ise Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.