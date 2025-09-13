Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası’nda finalde

13 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 20:27 Güncelleme: 13.09.2025 20:29
Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks Şampiyonası'nda Özbek Feruza Kazakova'yı 5-0 yenerek finale çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

