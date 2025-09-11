Andre Onana resmen Trabzonspor’da! İşte maliyeti

Bordo-mavili kulüpten Onana'nın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN