Andre Onana resmen Trabzonspor’da! İşte maliyeti

11 Eylül 2025, Perşembe
Giriş: 11.09.2025 22:39 Güncelleme: 11.09.2025 22:42
Trabzonspor, İngiliz ekibi Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten Onana'nın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Andre Onana'nın, kulübümüze, bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 (Bir) yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonu için 3.510.000 USD garanti ücret ve 1.755.000 USD imza ücreti ödenecektir" denildi.

