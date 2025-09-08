Milli boksör Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde!
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nın son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı. Sürmeneli rakibini mağlup ederken adını çeyrek finale yazdırdı.
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, İngiltere'nin Liverpool şehrinde devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu'nun son 16 turunda ringe çıktı.
