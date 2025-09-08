Milli boksör Busenaz Sürmeneli Dünya Boks Şampiyonası’nda çeyrek finalde!

08 Eylül 2025, Pazartesi
Giriş: 08.09.2025 22:49
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nın son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı. Sürmeneli rakibini mağlup ederken adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, İngiltere'nin Liverpool şehrinde devam eden Dünya Boks Şampiyonası'nda Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu'nun son 16 turunda ringe çıktı.

Busenaz Sürmeneli Kolombiyalı rakibi Pana'yı mağlup etmesinin ardından adını Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. (DHA) Busenaz Sürmeneli Kolombiyalı rakibi Pana'yı mağlup etmesinin ardından adını Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. (DHA)

SÜRMENELİ ÇEYREK FİNALDE

Busenaz, Kolombiyalı rakibi Angie Paola Valdes Pana'yı mağlup etmeyi başardı. Sürmeneli galibiyetin ardından adını çeyrek finale yazdırdı.

