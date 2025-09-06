12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda son 8'de! Türkiye İsveç'i de devirdi
A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, İsveç'i mağlup ederek adını son 8'e yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
Arena Riga'daki karşılaşma, saat 12.00'de başladı. Türkiye İsveç engelini geçerek son 8'e kaldı.
Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.
A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
İlk periyot: 20 - 23
İkinci periyot: 37 - 42
İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 91.8 sayı, 37.4 ribaund ve 23.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
Turnuvada İsveç ise 80.6 sayı, 33.6 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, İsveç'te ise Pelle Larsson 19.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.
Türkiye ile İsveç son olarak 18 Ağustos 2023 tarihinde FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde karşılaştı ve milliler parkeden 105-84'lük skorla galip ayrıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 100 bin TL ihtiyaç kredisi alırsanız ödeyeceğiniz tutar ne kadar? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank faiz oranları
- 2025 Aras Kargo çalışma saatleri: Cumartesi açık mı, kaça kadar hizmet veriyor?
- Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- 6 Eylül İstanbul elektrik kesintisi listesi: Hangi ilçeler etkilenecek?
- Filenin Sultanları Japonya karşısında: Türkiye-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Nereden izlenir?
- İstanbul’da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji’den yağış alarmı
- Sıfır araç alacaklara rehber: Eylül 2025 güncel fiyat listesi
- Bulgaristan vizesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Türkler için Bulgaristan vizesinde yeni dönem
- Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi mi? Yeni vize dönemiyle gündeme geldi
- PTT çalışma günleri ve saatleri 2025: PTT Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı ne zaman, saat kaçta yatacak? Eylül ödeme tarihleri ve saatleri
- Sahipsizler 2. sezon ne zaman başlayacak? Yayın tarihi açıklandı mı?