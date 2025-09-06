06 Eylül 2025, Cumartesi
Haberler Spor Haberleri 12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda son 8'de! Türkiye İsveç'i de devirdi

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'nda son 8'de! Türkiye İsveç'i de devirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 11:59 Güncelleme: 06.09.2025 13:59
ABONE OL
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası’nda son 8’de! Türkiye İsveç’i de devirdi

A Milli Basketbol Takımımız, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, İsveç'i mağlup ederek adını son 8'e yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Arena Riga'daki karşılaşma, saat 12.00'de başladı. Türkiye İsveç engelini geçerek son 8'e kaldı.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Türkiye - Sırbistan maçından görüntüTürkiye - Sırbistan maçından görüntü

İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

İlk periyot: 20 - 23

İkinci periyot: 37 - 42

Türkiye - Sırbistan maçından görüntüTürkiye - Sırbistan maçından görüntü

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM
Avrupa Şampiyonası'nda A Milliler, 91.8 sayı, 37.4 ribaund ve 23.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Turnuvada İsveç ise 80.6 sayı, 33.6 ribaund ve 20.0 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21.6 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, İsveç'te ise Pelle Larsson 19.8 sayı ortalamasıyla katkı veriyor.

Türkiye ile İsveç son olarak 18 Ağustos 2023 tarihinde FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde karşılaştı ve milliler parkeden 105-84'lük skorla galip ayrıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası’nda son 8’de! Türkiye İsveç’i de devirdi 12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası’nda son 8’de! Türkiye İsveç’i de devirdi 12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası’nda son 8’de! Türkiye İsveç’i de devirdi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör