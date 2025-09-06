Voleybol final, basketbolda çeyrek final sevinci!

06 Eylül 2025, Cumartesi

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. 12 Dev Adam da Avrupa Şampiyonası’nda İsveç karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı. Hem voleybol hem basketbolda gelen bu büyük başarı spor camiasında sevinçle karşılandı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Engin Can Çelik ve A Spor yorumcusu Haldun Domaç değerlendirdi.
