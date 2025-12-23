23 Aralık 2025, Salı
Giriş: 23.12.2025 11:31 Güncelleme: 23.12.2025 12:20
Bakan Uraloğlu duyurdu: Otoyol ve köprü ücretlerine zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu. Uraloğlu köprü ve otoyollarda yeniden değerleme oranında zam yapılacağını söylerken "Diğer otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir ona bakacağız" ifadelerini kullandı. 2026 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti 2026'da 59 TL'ye yükselecek.

YENİ YILDA KÖPRÜ-OTOYOL GEÇİŞİNE YÜZDE 25,49 ZAM

"YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA OLABİLİR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.

SÖZLEŞMELERE BAKILACAK

Uraloğlu, kamu özel iş birliği modeli ile yapılan köprü ve otoyollara gelecek zamma ilişkin ise "Diğer otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir ona bakacağız" ifadelerini kullandı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA 2026 TARİFESİ

Zammın ardından tek yön otomobil geçiş ücretinin 47 TL olarak uygulandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti 2026'da 59 TL'ye yükselecek.

