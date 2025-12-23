Bakan Uraloğlu duyurdu: Otoyol ve köprü ücretlerine zam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu. Uraloğlu köprü ve otoyollarda yeniden değerleme oranında zam yapılacağını söylerken "Diğer otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir ona bakacağız" ifadelerini kullandı. 2026 yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti 2026'da 59 TL'ye yükselecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu.
"YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA OLABİLİR"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.
SÖZLEŞMELERE BAKILACAK
Uraloğlu, kamu özel iş birliği modeli ile yapılan köprü ve otoyollara gelecek zamma ilişkin ise "Diğer otoyollarda sözleşmedeki durumumuz nedir ona bakacağız" ifadelerini kullandı.
KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA 2026 TARİFESİ
Zammın ardından tek yön otomobil geçiş ücretinin 47 TL olarak uygulandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti 2026'da 59 TL'ye yükselecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OGM işçi alımı sonuçları ne zaman? 496 sözleşmeli personel alımı takvimi
- 25 Aralık A101 aktüel katalog indirimleri belli oldu: A101 Aldın Aldın’da bu hafta neler var?
- Dünya’nın mevsim haritası yenilendi: Uyumsuzluk sanıldığından büyük
- Sincan, Mamak, Altındağ dikkat! 23 Aralık su kesintisi mahalle mahalle tam liste
- Baraj doluluk oranları arttı mı, düştü mü? İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj su seviyesi yüzde kaç oldu?
- Yıl bitmeden araba alacaklara fırsat: Sıfır faizli kredi veren markalar
- 22 Aralık MasterChef Türkiye All Star’da altın önlüğü kim aldı, Altın Kupa'dan kim elendi?
- TDK 2025 yılının kelimesi seçildi mi? Oy verme tarihleri ve kelimeler
- Tarım Kredi'de yılın son kampanyası: 23-31 Aralık indirimli ürünler listesi
- Yeni sistem kapıda! Kar radara girdi: İstanbul’da tarihi gün yaklaşıyor!
- BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025-2026 takvimi
- Sadece %1’i başarıyor: 78’lerin arasındaki 87’yi 7 saniyede bul