03 Eylül 2025, Çarşamba
A Milli Basketbol Takımı son 16'da! 12 Dev Adam gruptan lider çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2025 23:16 Güncelleme: 03.09.2025 23:19
A Milli Basketbol Takımı'mız, grubundaki son maçında Sırbistan ile kozlarıını paylaştı. 12 Dev Adam bu karşılaşmadan 95-90'lık skorla galip ayrıldı.

12 Dev Adam gruptan lider çıktı (AA)

Son 16 turunda ay-yıldızlılar, İsveç ile karşılaşacak.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Türkiye 19-18 Sırbistan

2. Periyot sonucu: Türkiye 46-49 Sırbistan

3. Periyot sonucu: Türkiye 74-73 Sırbistan

4. Periyot sonucu: Türkiye 95-90 Sırbistan

