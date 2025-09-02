Niğde Belediyespor 2. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu'nda Yeni Mersin İdman Yurdu ile Niğde Belediyesi Spor kozlarını paylaştı. Mersin'de oynanan maçtan konuk ekip Niğde Belediyesi Spor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Niğde ekibi turu geçen taraf oldu.
Niğde Belediyesi Spor'a turu getiren golleri; 49. dakikada Ömer Faruk Demirel ve 58. dakikada İbrahim Çay kaydetti.