Niğde Belediyespor 2. tura yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2025 19:57 Güncelleme: 02.09.2025 22:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu'nda Yeni Mersin İdman Yurdu ile Niğde Belediyesi Spor kozlarını paylaştı. Mersin'de oynanan maçtan konuk ekip Niğde Belediyesi Spor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Niğde ekibi turu geçen taraf oldu.

Mersin'de oynanan maçtan konuk ekip Niğde Belediyesi Spor 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Niğde Belediyesi Spor'a turu getiren golleri; 49. dakikada Ömer Faruk Demirel ve 58. dakikada İbrahim Çay kaydetti.

