Hentbol Erkekler Süper Lig'de yeni sezon başlıyor!
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, yarın (30 Ağustos Cumartesi) oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de yarın başlayacak 2025-2026 sezonu, 31 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 İstanbul Gençlikspor-Beykoz Belediyespor (Haldun Alagaş)
14.00 DEPSAŞ Enerji As Spor-Güneysuspor (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
15.00 Önallar Giresunspor-Nilüfer Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
18.00 Köyceğiz Belediyespor-Beşiktaş (Köyceğiz)
31 Ağustos Pazar:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto (Beşirli)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol (Porsuk)
Rize Belediyespor, sezonun ilk haftasını bay geçecek.