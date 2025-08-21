İşte Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri
Süper Lig'de heyecan fırtınası kaldığı yerden devam ediyor. 3. hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaların oynanacağı Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
İşte haftanın hakemleri:
Karagümrük-Göztepe: Batuhan Kolak
Gaziantep FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Koacelispor: Mehmet Türkmen
Trabzonspor-Antalyaspor: Ali Yılmaz
Kayserispor-Galatasaray: Alper Akarsu
Eyüpspor-Alanyaspor: Arda Kardeşler
3 MÜCADELE ERTELENDİ
Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.