Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte bu haftanın tablosu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 18.08.2025 23:50 Güncelleme: 18.08.2025 23:51
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 9 maç oynanırken, toplam 14 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. 9 müsabakanın oynandığı haftada en gollü galibiyetleri Galatasaray ve Konyaspor (3-0) elde etti. İki ekibin yanı sıra Antalyaspor, Samsunspor ve Trabzonspor da deplasmanda aldıkları 3'er puanla 2. haftada 6 puana ulaşan 5 takım oldu.

Geçtiğimiz hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, ilk lig maçına İzmir'de çıkarken, Göztepe ile golsüz berabere kalarak sezona puan kaybıyla başladı. İlk lig maçını taraftarı önünde oynayan Beşiktaş ise galibiyet golünü uzatma dakikalarında attı.

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI:

Galatasaray - Fatih Karagümrük: 3-0

Kocaelispor - Samsunspor: 0-1

Göztepe - Fenerbahçe: 0-0

Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 0-0

Konyaspor - Gaziantep FK: 3-0

Gençlerbirliği - Antalyaspor: 0-1

Başakşehir - Kayserispor: 1-1

Beşiktaş - Eyüpspor: 2-1

Kasımpaşa - Trabzonspor: 0-1

