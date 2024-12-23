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Milli futbolcu Arda Güler'e LaLiga'dan ödül

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 22:07
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Milli futbolcu Arda Güler’e LaLiga’dan ödül

Real Madrid'de forma terleten milli oyuncu Arda Güler performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Milli oyuncumuz İspanya'da LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı.

İspanya LaLiga, Arda Güler'i ayın genç oyuncusu seçti.

Arda Güler, LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı (İHA)Arda Güler, LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünü kazandı (İHA)

Milli futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 14 maça çıkarken, 6 kez de 11'de maça başladı. Arda, aralık ayında Girona'ya karşı 1 gol atarken, Rayo Vallecano maçında da 2 asiste imza attı.

Bu performansla LaLiga'da ayın U23 oyuncusu ödülünün de sahibi oldu. 19 yaşındaki futbolcu eflatun-beyazlılarda 4 gole doğrudan katkı sağladı.

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