CANLI | Fatih Karagümrük - Tokat Belediye Plevnespor maçı! ZTK’da heyecan fırtınası

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile 3. Lig ekibi Tokat Belediye Plevnespor karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Beklevic, Fidan, Sivri, Mert, Paoletti, Tintiş, Ülvan, Lamkel Ze, Gümüş, Demiroğlu, Çınar

Tokat Belediye Plevnespor: Ebubekir, Özgür, Muhsin, Berk, Umut Can, Kadir Can, Eren, Serkan, Fatih, Ömerhan, Murat Can