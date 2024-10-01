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Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 18:14
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Sakaryaspor’da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrıldı. Sakaryaspor, Kaya yönetiminde ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

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