Google'dan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na özel "doodle"

Google'dan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na özel ʺdoodleʺ

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz - 11 Ağustos'ta oynanacak.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.