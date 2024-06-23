23 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kuzey Tunçelli Avrupa şampiyonu oldu

Giriş: 23.06.2024 19:56 Güncelleme: 23.06.2024 20:09
ABONE OL
Kuzey Tunçelli Avrupa şampiyonu oldu

Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, Avrupa Su Sporları Şampiyonası erkekler 1500 metre serbest stilde Avrupa'nın en büyüğü oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör