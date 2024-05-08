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Tahkim Kurulu Feghouli'nin 5 maçlık cezasını onadı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Tahkim Kurulu Feghouli’nin 5 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, PFDK tarafından VavaCars Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli'ye verilen 5 maçlık cezayı onadı.

TFF'den yapılan açılmada, Feghouli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 2 maç, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti sebebiyle 3 resmi maçtan men cezasının oybirliğiyle onandığı belirtildi.

Feghouli'ye ayrıca toplamda verilen 65 bin lira para cezasının da onandığı ifade edildi.

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