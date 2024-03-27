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Anadolu Efes kritik deplasmanda! İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz'e konuk olacak

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Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Anadolu Efes kritik deplasmanda! İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz’e konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 32. hafta müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria-Gasteiz ile deplasmanda karşılaşacak. Buesa Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

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