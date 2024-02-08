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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 08.02.2024
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A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Son dakika haberi...UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

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