Ancelotti'den Arda Güler'e büyük jest! Antrenmanı iki kez durdurdu ve...
Fenerbahçe'den büyük umutlarla dünya devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, uzun süren sakatlık döneminin ardından forma şansı bulmaya başladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, antrenmanda kendine hayran bırakan Arda Güler'i takım arkadaşlarının önünde iki kez onore etti.
Transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti.
İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in, 10 Kasım'da sol ayak arka adalesinden yaşadığı sakatlık yine nüksetti.
Geçirdiği 3 sakatlığın ardından sahalara dönmeye yeniden hazırlanan genç yıldız, takımla çalışmalara başlamıştı.
Sakatlığını atlatan Arda Güler, takımla birlikte çalışmalara başladı ve maça çıkar duruma geldi.
CARLO ANCELOTTI'Yİ ETKİLEDİ
Türk futbolseverlerin de büyük bir heyecanla takip ettiği genç oyuncu, ilk maçına Arandina karşısında çıktı ve bir kez daha adından söz ettirdi.
Her fırsatta Arda Güler'in antrenman performansını öven ve yakın zamanda formayı alacağını söyleyen Ancelotti, milli futbolcu için övgü dolu sözler kullanıyor.
İLK MAÇINA ÇIKTI
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında çıktı. Mücadeleyi 3-1 kazanan Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada 59 dakika süre aldı. Milli oyuncu, 59 dakikada toplam 56 kez topla buluştu. Karşılaşmada oyundan çıkana kadar sahanın en iyilerinden biri olan Arda, yüzde 90 pas isabetiyle oynadı. Toplamda 39 pas denemesi yapan Arda Güler, 35'ini olumlu kullandı. 2 de kilit pas veren 18 yaşındaki oyuncu, 4 şut çekti ve bir şutu da direkten döndü. İlk maçında hücum anlamında etkisini gösteren Arda, büyük övgü topladı.
ARDA GÜLER İLK KUPASINI KAZANDI
Futbolda İspanya Süper Kupası'nı final maçında Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Sakatlıktan dönen milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid ile ilk kupasına sahip oldu.
ANCELOTTİ ARDA GÜLER İÇİN İKİ KEZ ANTRENMANI DURDURDU
İspanyol basınında yer alan haberlerde, İtalyan teknik adamın idmanı iki kez durdurduğu ve takım arkadaşlarının önünde Arda Güler'i tebrik ederek genç yıldızı onore ettiği bildirildi.
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