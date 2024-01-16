Roma’da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Efsane teknik direktöre şok...

MOURINHO İLE YOLLAR AYRILDI

Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Portekizli teknik direktör ve ekibiyle yolların ayrıldığı ve yeni teknik ekibin kısa süre içerisinde duyurulacağı bildirildi.

Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme ile Roma'nın teknik direktörü olmuştu.