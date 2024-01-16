Roma'da Jose Mourinho ile yollar ayrıldı! Efsane teknik direktöre şok...
İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Roma, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu. Mourinho yönetiminde bu sezon ligde 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 29 puan toplayan Roma, 9. sırada bulunuyordu. İşte detaylar...
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma, teknik direktörü Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurdu.
MOURINHO İLE YOLLAR AYRILDI
Roma Kulübünden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Portekizli teknik direktör ve ekibiyle yolların ayrıldığı ve yeni teknik ekibin kısa süre içerisinde duyurulacağı bildirildi.
Mourinho, 2021-2022 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme ile Roma'nın teknik direktörü olmuştu.
LİGDE 9. SIRADA YER ALIYORDU
Jose Mourinho yönetiminde bu sezon ligde 20 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 29 puan toplayan Roma, 9. sırada bulunuyordu.
Roma, Portekizli teknik direktörün yönetiminde 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon olurken, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi finalinde, İspanya'nın Sevilla takımına penaltılarda 4-1 kaybetmişti.
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