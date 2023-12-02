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Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

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Giriş Tarihi: 02.12.2023 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023
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Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak?

Pendikspor GS maçı canlı şifresiz izle! Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında heyecan dolu bir mücadele için deplasmanda Pendikspor'un konuğu olacak. Taraftarların merakla beklediği karşılaşma, ligdeki sıralama mücadelesinde kritik bir öneme sahip. Peki, Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın bilgileri...

Pendikspor GS maçı canlı şifresiz izle! Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında heyecan dolu bir mücadele için deplasmanda Pendikspor'un konuğu olacak. Taraftarların merakla beklediği karşılaşma, ligdeki sıralama mücadelesinde kritik bir öneme sahip. Peki, Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın canlı yayın bilgileri...

PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay, Welinton, Sequeira, Lusamba, İbrahim, Diaby, Çekiçi, Halil Akbunar, Erencan

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Sergio Oliveira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi

İLK RESMİ MAÇ

Pendikspor ile Galatasaray oynayacakları maçla birlikte tarihinde ilk kez bir resmi karşılaşmada rakip olacak. İki takım daha önce 22 Şubat 2023 tarihinde hazırlık maçında karşılaştı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

CİMBOM'DA TEK EKSİK

Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Süper Lig'de oynadıkları Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Pendikspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti.

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