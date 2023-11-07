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Montella Real Madrid antrenmanında

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Giriş Tarihi: 07.11.2023
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Montella Real Madrid antrenmanında

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Braga ile karşılaşacak olan Real Madrid'in antrenmanını yakından takip etti.

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