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2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta yapılacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta yapılacak?

"2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni sezon için hazırlıklar devam ederken maç takviminin belirlenmesi ardından maçlar Ağustos ayında başlayacak. Taraftarlar, 2023-2024 Süper Lig fikstür çekim tarihi ve saati konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta yapılacak?

"2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta yapılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TFF erteleme kararı araştırılıyor. Süper Lig 2023-2024 sezonu Ağustos ayında oynanacak maçlar ile başlayacak. Gelecek yıl Mayıs ayında son bulacak yeni sezon için heyecan dorukta. Peki, 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta yapılacak?

TFF SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ ERTELENDİ!

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu 11 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezonun fikstürü bugün çekilecekti ancak ertelendi.

beIN Sports haberine göre Süper Lig'de fikstür, gelecek hafta çekilecek.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig başlangıç tarihi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlandı. Buna göre Süper Lig 2023-2024 sezonu ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Federasyondan yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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