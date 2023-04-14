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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı belli oldu! İşte maç takvimi...

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Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final ilk maçlarının programı belli oldu! İşte maç takvimi...

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final ilk maçlarının programını açıklandı. Buna göre ilk maçlar 3-4 Mayıs tarihinde uygulanacak. İşte detaylar...

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