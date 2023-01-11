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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'dan peş peşe transfer hamleleri! Gözler ara transfer döneminde

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Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray’dan peş peşe transfer hamleleri! Gözler ara transfer döneminde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla ara transfer dönemi yarın resmen başlıyor. 8 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi için Süper Lig takımlarından peş peşe hamleler geldi. Fenerbahçe Samet Akaydın'ı KAP'a bildirirken, Beşiktaş Aboubakar'ın Galatasaray ise Toni Lato'nun peşine düştü.

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre yarın başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN DEV ADIM

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un takımdan ayrılma olasılığı sonrası transfer çalışmaları hız kazandı.

Siyah beyazlılar, Weghorst'un ayrılık ihtimaline karşılık eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı gündemine almıştı.

Kartal'ın Kamerunlu forvet için yaptığı teklif belli oldu. Yönetimin, 30 yaşındaki santrfora 2.5 yıllık kontrat önerdiği belirtildi. Bunun yanı sıra Beşiktaş'ın Aboubakar'a 2.5 milyon Euro da yıllık ücret teklif ettiği kaydedildi.

Aboubakar bu teklife sıcak baktığını Beşiktaş yönetimine iletti. Resmi temasların Aboubakar'ın kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesinin ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KAP'A BİLDİRDİ

Fenerbahçe Kulübü, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferi için futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri yer aldı.

KEÇİÖRENGÜCÜ'NDEN GELDİ

2020-21 sezonunun devre arasında Adana Demirspor, Keçiörengücü'nden Samet Akaydın'ı kadrosuna katmıştı.

20 Ocak 2021'de yapılan açıklamada, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın ile 3.5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilmişti.

SÜPER LİG'DE FARK YARATTI

1. Lig'de Adana Demirspor formasıyla şans bulmakta zorlanan Akaydın, Süper Lig'deki ilk sezonunda sergilediği performansla dikkat çekti. Özellikle Vincenzo Montella'nın gelişi ile takımda yer edinen Samet Akaydın, 2021-22 sezonunda toplam 35 maçta Adana Demirspor forması giyerken 3 de gol kaydetmişti.

MİLLİ TAKIM'A KADAR YÜKSELDİ

Adana Demirspor'da sergilediği performansla dikkatleri çeken başarılı stoper, performansının karşılığını A Milli Takım aday kadrosuna çağrılarak aldı. Milli Takımın 2-1 kazandığı Çekya mücadelesine ilk 11'de başlayan Samet Akaydın, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

SAMET'TEN VEDA PAYLAŞIMI

Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etti. Twitter üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullandı.

ASLAN'A İTALYA'DAN RAKİP ÇIKTI

Sarı kırmızılılara menajerler aracılığı ile önerilen Toni Lato'ya talip çıktı.

İspanyol kulübü, Toni Lato'ya talip oldu. Futbol kariyerine İspanyol ekibi Valencia'da devam eden 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Toni Lato ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen futbolcuya İtalya'dan ciddi bir talipli çıktı.

BOLOGNA, TONI LATO'NUN PEŞİNDE

Serie A ekiplerinden Bologna, Valencia ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu ile ciddi şekilde ilgileniyor. Valencia'nın sol bek oyuncusuna İspanya'dan Getafe de talip oldu. Ocak ayı transfer döneminde Lato'yu isteyen kulüpler, oyuncu ve kulübü ile anlaşmanın yollarını arayacak.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Getafe ile Bologna'nın yanı sıra Galatasaray ile de anılan futbolcunun maliyeti de ortaya çıktı. Lato'yu kadrosuna katmak için yaz dönemini beklemek istemeyen kulüpler, kasasından bir para çıkarmak zorunda kalacak.

5 MİLYON EURO'DAN DÜŞÜK

İtalya'dan Calciomercato, futbolcu için 5 milyon euro tutardan daha az bir tazminatın transfer için yeterli olabileceğini duyurdu. Takvim'in derlediği habere göre İspanyol basını ise Valencia'nın futbolcuya sunduğu teklifi paylaştı.

VALENCİA OYUNCUYU KIZDIRDI

Cadena Ser, Valencia'nın futbolcuya mevcut maaşının yüzde 40 daha düşük bir rakamı teklif ettiğini yazdı. Ancak; La Liga ekibinin 2 yıllık yeni kontrat önerisi futbolcu ve cephesini kızdırdı. Lato, kendisine Valencia'dan önerilen teklifi kabul edilemez buldu ve bu teklifi reddetti. Oyuncuya önerilen rakamın detayları ise paylaşılmadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Tam adı Antonio Latorre Grueso olan futbolcu, bu sezon Valencia'da 10 maçta 351 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. Lato daha önce Hollanda'da PSV Eindhoven forması ile umduğunu bulamasa da yurt dışı deneyimine sıcak bakıyor. Yakın dönemde futbolcuya Yunan ekibi Olympiakos'un da yakından ilgi gösterdiği gündeme gelmişti.

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