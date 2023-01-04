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Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Hull City ile anlaşma sağlandı! Ozan Tufan...

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Hull City ile anlaşma sağlandı! Ozan Tufan...

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Şenol Güneş’in kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan için Hull City ile anlaşma sağlanırken Ozan'ın sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş, Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı. Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Ozan, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Siyah beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OLMUŞTU

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Hull City'nin yolunu tutan milli futbolcu bu sezon Championship'te 22 maçta süre alırken 4 gol kaydetti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Bursaspor'da oynadığı dönem Şenol Güneş'in öğrencisi olan 27 yaşındaki futbolcu, deneyimli teknik adamın A Milli Takım'dan da öğrencisiydi. Ozan Tufan bu sezon Hull City formasıyla toplamda 22 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

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