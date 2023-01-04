Beşiktaş transferde bombayı patlattı! Hull City ile anlaşma sağlandı! Ozan Tufan...

Beşiktaş, Ozan Tufan için Hull City ile görüşmelere başladı. Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Ozan, Beşiktaş'ın transfer teklifini kabul etti. Siyah beyazlıların Hull City ile anlaşması halinde Ozan Tufan sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.