Galatasaray’a Toni Lato transferinde rakip çıktı! İşte Toni Lato’nun maliyeti

VALENCİA OYUNCUYU KIZDIRDI

Cadena Ser, Valencia'nın futbolcuya mevcut maaşının yüzde 40 daha düşük bir rakamı teklif ettiğini yazdı. Ancak; La Liga ekibinin 2 yıllık yeni kontrat önerisi futbolcu ve cephesini kızdırdı. Lato, kendisine Valencia'dan önerilen teklifi kabul edilemez buldu ve bu teklifi reddetti. Oyuncuya önerilen rakamın detayları ise paylaşılmadı.