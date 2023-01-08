Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı! İşte Toni Lato'nun maliyeti
Süper Lig lideri Galatasaray, sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız verdi. Sol bek için aradını İspanya'da bulan Galatasaray, Valencia'nın oyuncusu Toni Lato'yu listesine aldı. Sarı kırmızılılara Toni Lato transferinde yeni rakipi çıktı.
Sarı kırmızılılara menajerler aracılığı ile önerilen Toni Lato'ya talip çıktı.
İspanyol kulübü, Toni Lato'ya talip oldu. Futbol kariyerine İspanyol ekibi Valencia'da devam eden 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Toni Lato ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'a aracılar vasıtasıyla önerilen futbolcuya İtalya'dan ciddi bir talipli çıktı.
BOLOGNA, TONI LATO'NUN PEŞİNDE
Serie A ekiplerinden Bologna, Valencia ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek futbolcu ile ciddi şekilde ilgileniyor. Valencia'nın sol bek oyuncusuna İspanya'dan Getafe de talip oldu. Ocak ayı transfer döneminde Lato'yu isteyen kulüpler, oyuncu ve kulübü ile anlaşmanın yollarını arayacak.
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Getafe ile Bologna'nın yanı sıra Galatasaray ile de anılan futbolcunun maliyeti de ortaya çıktı. Lato'yu kadrosuna katmak için yaz dönemini beklemek istemeyen kulüpler, kasasından bir para çıkarmak zorunda kalacak.
5 MİLYON EURO'DAN DÜŞÜK
İtalya'dan Calciomercato, futbolcu için 5 milyon euro tutardan daha az bir tazminatın transfer için yeterli olabileceğini duyurdu. Takvim'in derlediği habere göre İspanyol basını ise Valencia'nın futbolcuya sunduğu teklifi paylaştı.
VALENCİA OYUNCUYU KIZDIRDI
Cadena Ser, Valencia'nın futbolcuya mevcut maaşının yüzde 40 daha düşük bir rakamı teklif ettiğini yazdı. Ancak; La Liga ekibinin 2 yıllık yeni kontrat önerisi futbolcu ve cephesini kızdırdı. Lato, kendisine Valencia'dan önerilen teklifi kabul edilemez buldu ve bu teklifi reddetti. Oyuncuya önerilen rakamın detayları ise paylaşılmadı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Tam adı Antonio Latorre Grueso olan futbolcu, bu sezon Valencia'da 10 maçta 351 dakika süre aldı ve 1 gol üretti. Lato daha önce Hollanda'da PSV Eindhoven forması ile umduğunu bulamasa da yurt dışı deneyimine sıcak bakıyor. Yakın dönemde futbolcuya Yunan ekibi Olympiakos'un da yakından ilgi gösterdiği gündeme gelmişti.
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